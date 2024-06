TheelFeschd in Lebach mit Stadtlauf, Live-Musik und Fahrradtour Kultur und Sport, mitten im Ort

Info

Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Juni, findet das ‚Lebacher TheelFeschd auf dem Bitcher Platz statt. In diesem Rahmen wird am Freitag, 28. Juni, auch wieder der Stadtlauf des TV Lebach stattfinden. Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr werden verschiedene Laufwettbewerbe mit zahlreichen Teilnehmern ausgetragen. Die Straßen der eigentlichen Laufstrecke, also Teile der Poststraße, der Marktstraße, der Mottener Straße sowie der Wiesenstraße sind während des Hauptlaufes für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung beginnt um 17 Uhr und endet gegen 19.30 Uhr. Aufgrund von Aufbauarbeiten im Start- und Zielbereich und dem Bambini-Lauf wird die Poststraße zwischen Einfahrt Minikreisel und Alte Post bereits ab 14.30 Uhr gesperrt. Die Anwohner werden entsprechend angeschrieben.