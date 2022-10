Theateraufführung : Chaos in der Kneipe an der Ecke

Die Akteurinnen und Akteure verwandeln die Bühne des Theaters am Ring in eine Eckkneipe – und diese dann in ein Nobelrestaurant. Foto: Wolfgang Büch/Theaterverein Einigkeit

Saarlouis Der Theaterverein Einigkeit Altforweiler spielt in Saarlouis das Stück „Kaviar trifft Currywurst“.

Der Theaterverein Einigkeit Altforweiler gibt am Samstag, 22. Oktober, ein Gastspiel in Saarlouis. Ab 20 Uhr zeigen die Akteure im Theater am Ring das Stück „Kaviar trifft Currywurst“. Wie Wolfgang Büch für den Theaterverein berichtet, wird das Stück in drei Akten aufgeführt.

In „Kaviar trifft Currywurst“ von Winni Abel herrscht Panik bei Erna Wutschke (Sabine Bersweiler). Sie muss innerhalb von 24 Stunden ihre heruntergekommene Eckkneipe in ein Edel-Lokal verwandeln, denn ihr neureicher Cousin (Wolfgang Büch) hat seinen Besuch angemeldet.

Damit er ihr Geld für die Kneipe leiht, hatte Erna ihm vor Jahren erzählt, sie betreibe ein gutlaufendes Edel-Restaurant. Was sie aber hat, ist eine schlechtlaufende Eckkneipe. Jetzt muss die bodenständige Erna plötzlich so tun, als sei sie eine Spitzengastronomin und der beschaulich triste Kneipenalltag steht auf dem Kopf.

Stammkundin Sandy (Claudia Biehl), die sonst in der Kneipe ihren Frühschoppen einnimmt, muss in die Rolle der feinen Kundin schlüpfen, Ernas tollpatschiger Lebensgefährte (Joachim Brandt) jagt als piekfeiner Kellner von einer Katastrophe in die nächste, der schweigsame Stammgast Heini (Markus Morschett) weigert sich standhaft, seine Kneipe zu verlassen, und Ernas missgünstiger Nachbargastronom (Matthias Ternes) setzt ihr Ungeziefer im Lokal aus.

Was folgt, ist ein Verwechslungsspiel, bei dem alles schief läuft, was nur schief laufen kann, wie es in der Ankündigung des Vereins weiter heißt. Mit vielen Ideen und Ausflüchten scheint es Erna aber trotzdem zu gelingen, ihren Cousin vom edlen Lokal zu überzeugen. Doch als dieser dann auch noch eine Testerin (Michelle Büch) vom Feinschmecker-Magazin ankündigt, bricht in Ernas vermeintlichem Edel-Restaurant endgültig das komplette Chaos aus.

Es wirken des Weiteren mit: Heike (gespielt von Andrea Krause), Dieter Döge (Michael Büch), Annabell Döge (Dominique Fedick), Uwe (Andreas Jochem). Die Spielleitung hat Michael Büch.