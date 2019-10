Theater : Theater am Ring feiert Geburtstag

Saarlouis Das Theater am Ring in Saarlouis feiert am Sonntag, 10. November, ab 15 Uhr, seinen 60. Geburtstag. Bei der Feier gibt es Musik, Tanz, Käse-Igel, Modenschauen und eine abendliche Filmvorführung. Am 10. November 1959 um 15 Uhr war das Theater mit einer großen Feier eröffnet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

60 Jahre später, auf die Stunde genau, lädt die Stadt Saarlouis zur Jubiläumsfeier im Stil der ausklingenden 50er Jahre. Junge Damen präsentieren die Mode der damaligen Zeit, die Andreas-Nagel-Band lädt zum Tanztee mit Rock‘n’Roll und Schlagermusik von Peter Kraus bis Caterina Valente. Um 18 Uhr wird der Theatersaal dann zum Lichtspielhaus. Es läuft der Musikfilm „Alle lieben Peter“ von 1959 mit Peter Kraus und Christine Kaufmann in den Hauptrollen.