Präsenzsitzung in Saarlouis trotz Corona : Grünen-Ortsverband fordert Hubert Ulrich zum Rücktritt auf

Saarlouis Der Druck auf den Grünen-Chef von Saarlouis wächst. Nach einer Präsenzsitzung seiner Partei mussten 20 Teilnehmer in Quarantäne.

Nach einer Präsenzsitzung der Saarlouiser Grünen am 22. Januar im Theater am Ring mussten rund 20 Teilnehmer in Quarantäne, da ein Teilnehmer der Veranstaltung im Theater am Ring positiv auf Corona getestet wurde. Laut dem Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer (SPD) habe die Stadtverwaltung die Sitzung erlaubt. Sie sei „als Fraktionssitzung beantragt“ gewesen. Da die Grünen-Fraktion im Stadtrat nur acht Mitglieder habe, hätte die Verwaltung keine Einwände erhoben (wir berichteten).