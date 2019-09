Führungen : Gedenken an 100 Jahre Bauhaus

Kreis Saarlouis Der Tag des offenen Denkmals will Umbrüche der Neuzeit aufzeigen. Im Kreis Saarlouis sind sechs Baudenkmäler zu besichtigen.

Moderne Umbrüche in Kunst und Architektur aufzeigen, diesen Auftrag hat sich der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, auf die Fahnen geschrieben. Entstanden ist der Tag zum Gedenken an die Gründung des Bauhauses vor 100 Jahren. Im Kreis Saarlouis sind gleich sechs Denkmäler zu bestaunen. In Pachten feiert das Westwallmuseum „Bunker 20“ gleich zweimal den Tag des offenen Denkmals und ist sowohl am Samstag, 7. und Sonntag, 8. September für die Besucher geöffnet. Neben dem Bunker wird jedes Jahr eine Ausstellung mit wechselnden Themen vorgestellt. Dieses Jahr wurde das Thema „Die rote Zone – die erste Evakuierung der Zivilbevölkerung vor 80 Jahren“ ausgewählt. Mithilfe von Originaldokumenten, Fotos und Gegenständen aus der Zeit versucht die Ausstellung die ersten Evakuierungen der heutigen Generation näherzubringen. Das Westwallmuseum in der Pachtener Annastrße ist Samstag von 14 bis 18 Uhr und am SOnntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.