Tag der offenen Tür Freiwillige Feuerwehr öffnete Türen

Ein Hingucker an diesem Tag war sicherlich die Vorführung der Kinderfeuerwehr gemeinsam mit den aktiven Mitgliedern. So zeigten die Lalülalas die Rettungskette – vom Entdecken bis zum Absetzen des Notrufs – und dann: ein Knall, Rauch und Hilfeschreie. Für Niklas von der Kinderfeuerwehr natürlich kein Problem. Er wählte mit seinen Freunden den Notruf 112, alarmierte die Feuerwehr und brachte sich in Sicherheit. Kurze Zeit später piepsten die Meldeempfänger der Feuerwehrleute auf dem Vorplatz; aus dem Bierstand, der Küche und von der Bühne bewegten sich Frauen und Männer zu den Spindräumen, nahmen sich ihre Schutzausrüstung und fuhren zum Einsatzort. Eine Person wurde umgehend über die Drehleiter gerettet, zeitgleich wurde der Sprungretter in Stellung gebracht und eine Person aus dem zweiten Obergeschoss rettete sich damit in letzter Sekunde. Während die Drehleiter über den Korb zur Brandbekämpfung vorging, rettete der Angriffstrupp des Hilfeleistungslöschfahrzeugs eine dritte Person über die Steckleiter.