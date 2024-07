Kreis Saarlouis Besucher blickten beim Tag der offenen Gartentür in blühende Paradiese

Ein Work in Progress, denn „jedes Jahr sieht unser Garten anders aus und er verändert sich kontinuierlich“, sagt Urban Jochem. Den Garten haben die beiden in einzelne Gartenräume unterteilt. Am Eingang ein idyllisches Plätzchen am Koi-Teich, am Ende naturnah gestaltete Hochbeete mit Gemüse und Kräutern und viel Raum für Insekten und andere Lebewesen. Wer den geschwungenen Plattenweg entlangspaziert, entdeckt alle paar Schritte etwas Neues: Sitzecken zum Zurückziehen, Skulpturen, die zwischen dem Grün hervorlugen und Fensterelemente, die Überraschendes einrahmen.