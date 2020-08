Blick in die Gärten : Die Gartentüren öffnen sich doch noch

Kreis Saarlouis Gartenfreunde mussten in diesem Jahr etwas länger warten. Denn eigentlich sollte der „Tag der offenen Gartentür“ schon im Juni stattfinden. Doch dann kam Corona. Aus diesem Grund ist der Tag nun am kommenden Sonntag.

Leicht hatten sie es nicht, die Teilnehmer am „Tag der offenen Gartentür“. Denn in diesem Jahr mussten sie besonders lange und besonders viel arbeiten. Eigentlich sollte der Tag nämlich bereits Ende Juni stattfinden. Doch die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass die Veranstaltung im Saarland verschoben wurde. Auf den 30. August. Positiv betrachtet bietet sich dadurch die Gelegenheit die Gärten in diesem Jahr zu einer anderen Jahreszeit, in der Pracht der Spätsommerblumen und der ersten Herbstblüher zu bewundern. Allerdings: Für die Gartenbesitzer bedeutete es zusätzliche Arbeit – vor allem auch wegen der langen Trocken- und Hitzephase.