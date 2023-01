Tag der Ernährung : Mit einfachen Mitteln sich gesund ernähren

Kreis Saarlouis Beim Tag der Ernährung, die das Jobcenter Saarlouis ausrichtete, ging es auch um das Zusammenspiel von Essen, Gesundheit und Job.

Das Jobcenter im Landkreis Saarlouis hat kürzlich in Zusammenarbeit mit der IKK Südwest zu einem Tag der Ernährung ins Donatuszentrum nach Saarlouis-Roden eingeladen. Das Angebot richtete sich an Kunden des Jobcenters. Auf dem Programm standen unter anderem ein Sinnesparcours rund um das Thema Lebensmittel und eine Fragerunde im „Speed-Dating“-Format mit Beraterinnen und Beratern.

Den Anfang der Veranstaltung machte Kristin Barbknecht, Ernährungs- und Gesundheitscoach, mit einem interaktiven Vortrag zum Thema „Gesunde Ernährung“. Im Rahmen ihrer Präsentation ging sie auf die wichtigsten Nährstoffe ein und zeigte auf, wie man auch mit schmalem Budget vollwertige Mahlzeiten kochen kann. Anhand einiger Supermarkt-Prospekte erklärte sie zudem, welche Produkte man im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung bedenkenlos kaufen kann und von welchen man besser die Finger lassen sollte. Generell gelte die Devise: „Besser selbst kochen als Fertigprodukte konsumieren“. Das Thema Verfallsdatum wurde ebenfalls angesprochen: Hier lasse sich Geld sparen, indem man Lebensmittel nicht gleich nach Ablauf wegwerfe. Man solle seinen Sinnen vertrauen, ob etwas noch gut ist oder nicht, so Barbknecht. Im Anschluss durften die Teilnehmer ausschwärmen: Manche nahmen am Sinnesparcours teil, bei dem unter anderem das Thema Verfallsdatum wieder aufgegriffen wurde. Hierbei hatten sie die Chance, kleine Preise zu gewinnen; so etwa einen Gemüsekorb oder nachhaltige Taschen, die vom Verein Prävention und Gesundheit im Saarland (Pugis) gesponsert wurden. Andere Teilnehmer gingen währenddessen auf die individuellen Beratungsangebote ein. Neben Kristin Barbknecht standen hier auch Mitarbeiter der IKK Südwest und eine Delegation aus unterschiedlichen Bereichen des Jobcenters bereit.