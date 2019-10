Tafel : Tafel in Saarlouis sucht noch freiwillige Helfer

Saarlouis Die Saarlouiser Tafel benötigt ein paar helfende Hände. Bei der Einrichtung handelt es sich um eine Lebensmittelausgabe an bedürftige Menschen aus Saarlouis und Umgebung, sie ist ein Angebot des Caritasverbandes Saar und des Diakonischen Werkes.

Einerseits ist die finanzielle Not vieler Menschen so groß, dass sie am Essen sparen müssen, andererseits werden in unserem Land täglich Tonnen von Lebensmitteln vernichtet, die noch ohne weiteres verzehrt werden könnten. Der Gedanke der Tafel beinhaltet, dass einwandfreie Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden (wie etwa Brot vom Vortag oder Joghurt kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums) in Bäckereien und Geschäften abgeholt, kontrolliert, sortiert und an Menschen mit geringem Einkommen abgegeben werden.