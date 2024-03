Fußball-Landesliga Top-Ausbeute und dennoch den Verfolger im Nacken

Friedrichweiler · Die Fußballer des SV Friedrichweiler haben in der Landesliga 14 Siege in Serie gefeiert. Trotzdem geht es an der Spitze eng zu.

15.03.2024 , 11:35 Uhr

Kamil Czermurzynski, derzeit bei Borussia Neunkirchen, wird im Sommer Co-Spielertrainer in Friedrichweiler. Foto: Mohr/FNS

Von Philipp Semmler