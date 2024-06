Umfrage zur Fußball-EM Vorfreude auf die Fußball-EM in Deutschland ist bei vielen Menschen spürbar

Joanna Qehaja aus Saarlouis spielt selbst Basketball und schaut keinen Fußball. „Ich würde direkt zu einem Public Viewing gehen, wenn mal Basketball übertragen werden würde. Ich spiele aktiv bei den Royals in Saarlouis und finde es schade, dass immer nur Fußball gezeigt wird.“ Für Joana sind beides gute Sportarten: „Die Basketballspiele schaue ich so immer daheim mit meinem Freund“, sagte die 19-jährige Schülerin.

Kai Schmitt aus Saarwellingen nahm früher immer am Public Viewing teil: „Da hier nicht mehr viel ist, gehe ich nun in die Altstadt zum Schauen. Allerdings ist es da so schnell super voll, dass man sich schon Stunden im Voraus einen Platz reservieren muss. Dann sitzt man zwei, drei Stunden da, bevor es eigentlich losgeht.“