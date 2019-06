Eichenprozessionsspinner : „Machen Sie das Vieh doch selbst weg“

Sieht gar nicht so gemein aus, kann aber die Gesundheit des Menschen gefährden: die Raupe des Eichenprozessionsspinners. Foto: dpa/Patrick Pleul

Kreis Saarlouis Dass Kontakt mit der Raupe des Eichenprozessionsspinners zu vermeiden ist, sollte bekannt sein. Das müsste heißen, dass sich Behörden für Hinweise interessieren, oder? Ein SZ-Leser hat ernsthafte Zweifel daran.

Die Raupe des Eichenprozessionsspinners ist zurzeit ein viel besprochenes Thema. Unter anderem das Umweltministerium des Saarlandes warnt. Was vor einem Jahr geholfen hätte und jetzt Verbreitung und Gefährlichkeit des giftigen Schädlings etwas eindämmen würde, wäre Regen. Die Dürre 2018 dürfte die Ausbreitung des kleinen Tieres begünstigt haben. Wie mehrfach berichtet häufen sich zurzeit die Beobachtungen, Meldungen und in der Folge Sperrungen von Wegen oder Plätzen und Maßnahmen zur Bekämpfung gerade in unserer Region.