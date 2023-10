Hitzige Gemeinderatssitzung in Überherrn SVolt-Planungsverfahren wird fortgesetzt – Bebauungsplan wird offengelegt

19.11 Uhr: Barke geht in seiner Rede auf die Umbrüche in der industriellen Struktur des Landes ein, die eine gewaltige Herausforderung darstellen. Die Automobilindustrie sei in einem tiefgreifenden Umbruch, auch die Stahlindustrie habe mit der Umstellung auf „grünen Stahl“ eine gewaltige Hürde zu nehmen. All diese Umbrüche,zu denen Barke auch die Entwicklung im Saarlouiser Fordwerk zählt, würden mit einem Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen. Hier sei es Aufgabe der Politik, für eine Kompensation zu sorgen. Immer wieder werden Barkes Ausführungen durch Unmutsbekundungen und Buhrufe von den Rängen des Kulturhauses unterbrochen- etwa, als der Minister die Zahl der Arbeitsplätze, die durch die Ansiedlung von SVolt geschaffen werden, auf 2000 beziffert.