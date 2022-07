Erneut Thema im Überherrner Gemeinderat : Proteste angekündigt: SVolt-Ansiedlung könnte heute einen Schritt näher rücken

Überherrn Der Überherrner Gemeinderat befasst sich am heutigen Dienstag erneut mit der Autobatteriefabrik S-Volt. Thema werden die Stellungnahmen zur umstrittenen Ansiedlung sein. Bürgerinitiativen kündigen derweil Proteste an.

Die Planung zur Ansiedlung der umstrittenen Batteriezellen-Fabrik der chinesischen Firma SVolt geht es in die nächste Runde: Am Dienstag, 12. Juli, kommt der Gemeinderat Überherrn ab 18 Uhr zu diesem Thema im Kulturhaus zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen Beschlüsse zur Abwägung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit zur Teiländerung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung des Vorhabensbezogenen Bebauungsplans „Industriegebiet Linslerfeld“. Die Phase der öffentlichen Beteiligung begann am 7. April mit der Offenlegung der Gutachten, die von einer mehrstündigen Bürger-Informationsveranstaltung begleitet wurden (wir berichteten), und endete am 9. Mai. In dieser Zeit konnten die Gutachten bei der Gemeinde oder auf deren Website eingesehen werden. Bürger hatten zudem auch nach dieser Frist noch die Möglichkeit, Stellungnahmen einzureichen. Die Aufforderung zu einer Stellungnahme ging außerdem auch an verschiedene Träger öffentlicher Belange.