Das Sportliche rückt plötzlich in den Hintergrund Dramatischer Notfall überschattet Fraulauterns Titelgewinn

Dramatische Szenen am Mittwochabend kurz vor dem Ende des Entscheidungsspiels um die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Saarlouis zwischen dem SV Fraulautern und dem TuS Bisten in Gerlfangen: Eine Zuschauerin, nach Angaben des SV Fraulautern die Mutter einer Spieler-Freundin, brach am Spielfeldrand zusammen und musste reanimiert werden.