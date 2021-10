Sturm über dem Landkreis Saarlouis : „Ignatz“ zieht Spur der Verwüstung durch den Kreis Saarlouis

Foto: Ruppenthal 11 Bilder Welche Schäden Sturmtief Ignatz im Kreis Saarlouis angerichtet hat

Kreis Saarlouis Sturmtief „Ignatz“ hat am Donnerstagmorgen im Landkreis Saarlouis rund 50 Feuerwehreinsätze ausgelöst und an vielen Stellen Sachschaden angerichtet. Bahnverbindungen wurden zeitweise blockiert, der Strom fiel mancherorts aus, Ziegel wurden von Dächern abgedeckt. Eine brenzlige Situation gab es in Dillingen.

Von Christian Beckinger und Rolf Ruppenthal

Mit Windgeschwindigkeiten von stellenweise über 100 Stundenkilometer fegte Sturmtief „Ignatz“ in der Nacht zum Donnerstag über das Saarland – und hinterließ auch im Kreis Saarlouis an etlichen Stellen seine Spuren. Menschen kamen nach bisherigem Kenntnisstand glücklicherweise nicht zu Schaden, allerdings gab es kreisweit Sachschäden, mitunter in größerem Umfang.

Eine brenzlige Situation entstand während des Orkans in Dillingen: Ein umgestürzter Baum hat dort am frühen Donnerstagmorgen in der Industriestraße erheblichen Sachschaden angerichtet. Als der Koloss durch heftige Sturmböen entwurzelt wurde, kippte er nicht nur um und blockierte die Industriestraße, sondern riss beim Umfallen eine Giebelwand aus dem Dachbereich eines angrenzenden Wohnhauses heraus. Glücklicherweise forderte dieser Unfall keine Verletzten. Allerdings wurden die einen Stock tiefer schlafenden neuen Mieter des Gerbäudes mit Donner und Getöse aus dem Schlaf gerissen. In der betroffenen Wohnung darüber befanden sich keine Menschen, da sie zur Zeit renoviert wird.

Von der Dillinger Polizei wurde die Gefahrenstelle abgesperrt, Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten mit der Motorsäge Ast für Ast in dem schräg über der Fahrbahn liegenden Baum, der sich mit seiner Krone in anderen Bäumen auf der gegenüberliegenden Straßenseite verfangen hatte. Beim Fällen des Baumes musste die Feuerwehr mit besonderer Sorgfalt und Vorsicht vorgehen, um keine darunter entlang führenden Kabel und Leitungen zu beschädigen. Da die Industriestraße aufgrund der Sanierungsarbeiten am Pachtener Kreisel derzeit ohnehin weitgehend gesperrt ist, kam es auch so gut wie zu keinen Verkehrsbehinderungen. Jede Menge Herbstlaub, umgestürzte Mülltonnen und umherfliegende Äste prägten wie überall im Land auch im Landkreis Saarlouis am Donnerstagmorgen das Bild.

Probleme gab es durch Sturmschäden im Personen-Nahverkehr der Bahn: Bei Landsweiler stürzte ein Baum auf die Oberleitung. Die Saarbahnlinie S1 konnte deswegen zeitweilig zwischen Landsweiler-Süd und Lebach nicht mehr fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen musste eingerichtet werden. Auf der Bahnstrecke Saarbrücken-Trier kamen Züge vorübergehend nur bis Saarlouis, weil umgestürzte Bäume auf den Gleisen die Strecke blockierten.

Abgeknickte Äste oder umgestürzte Bäume auf Stromleitungen sorgten an verschiedenen Stellen im Landkreis für vorübergehende Stromausfälle. Nach Auskunft des Energieversorgers Energis waren davon unter anderem die Ortseile Eimsersdorf, Biringen-Oberesch und Fremersdorf in der Gemeinde Rehlingen-Siersburg betroffen. Hier hatten zwischen etwa 7 Uhr und 8.30 Uhr etwa 1500 Haushalte keinen Strom.