„Als ich klein war, hat man uns vor ihr gewarnt“ Eine der gefährlichsten Straßen im Saarland — so könnte sie sicherer werden

Die Saarbrücker Straße in Bous hat keinen besonders guten Ruf. Bürgermeister Stefan Louis erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung: „Als ich klein war, hat man uns vor ihr gewarnt. Da sind früher tatsächlich einige Menschen totgefahren worden.“ Seit längerem habe es so etwas zum Glück nicht mehr gegeben, meint der Ortschef. Auch sei ihm nicht bekannt, dass es in letzter Zeit schwerere Verletzungen auf dem Abschnitt der B 51 gegeben hätte. Doch eine Studie von Allianz Direct zeigt: Sicher ist die Straße keineswegs.