Mehrere Ortsteile betroffen : Stromausfall in der Gemeinde Wadgassen

Stromausfall in der Gemeinde Wadgassen

Wadgassen Der Strom ist in Teilen der Gemeinde Wadgassen ausgefallen. Welche Ortsteile betroffen sind und was der Grund für den Ausfall war.

Am Samstagnachmittag ist es in Wadgassen zu einem umfangreichen Stromausfall gekommen, wie die Gemeinde auf Facebook mitteilt. Der Strom sei inzwischen größtenteils wieder hergestellt, nur noch einzelne Gebiete seien betroffen. Dazu gehören die Ortsteile Hostenbach, Differten und Schaffhausen.

Wie ein Sprecher der Polizei bestätigte, ist es in Wadgassen in der verlängerten Wiesenstraße zu einem techischen Defekt an einem Strommast gekommen. Der Brand konnte um 14 Uhr wieder gelöscht werden.