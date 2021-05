Saarlouis : Straßenbauarbeiten in Prälat-Subtil-Ring und Titzstraße

Straßenbauarbeiten in Prälat-Subtil-Ring und Titzstraße

Saarlouis Während dieser Zeit gibt es eine Einbahnregelung in diesem Bereich, teilt die Stadt mit.

Im Prälat-Subtil-Ring und in der Titzstraße beginnt das Amt für Tiefbauwesen und Vermessung der Stadt Saarlouis am Montag, 24. Mai, mit Bauarbeiten an mehreren Abschnitten. Die Fahrbahnoberfläche wird dann saniert. Das Ganze soll, je nach Witterung, etwa eine Woche dauern.