Explosive Stimmung „Stoppt Greiber“ – Wadgasser Unzufriedenheit entlädt sich in Demo vor Gemeinderat

Wadgassen · Rund 200 Wadgasser Bürger haben am Dienstag vor dem Gemeindehaus in Schaffhausen demonstriert. Sie wollten nicht, dass wichtige Themen, wie der Haushalt, noch in der letzten Sitzung des mittlerweile abgewählten Gemeinderats entschieden werden. Ihre Aussagen zeigen: Das Vertrauen in den Bürgermeister sinkt.

03.07.2024 , 18:33 Uhr

Bevor sich in Wadgassen ein neuer Gemeinderat zusammensetzt, sollte noch der Beschluss über den Haushalt 2024 getroffen werden. 200 Bürger demonstrierten gegen diese Entscheidung und forderten, dass der neue Rat im September darüber abstimmen soll. Foto: Nils Straßel