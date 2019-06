Wahlticker : Wählen gehen und SZ-Ticker sehen

Überherrn/Wallerfangen Was ist am Sonntag? Erstens alle Leute in Überherrn und Wallerfangen gehen wählen, denn es ist Bürgermeisterstichwahl. Und zweitens: Alle halten sich über den Live-Ticker der Saarbrücker Zeitung auf dem Laufenden.

