Steve Röder startet bei den Special Olympics in Berlin Vor dem großen Auftritt kribbelt es schon

In seinem Privatleben ist Steve ein ganz normaler junger Mann. Er lebt mit seinen Eltern und seinem Opa zusammen in Sulzbach. „Er spielt in seiner Freizeit viel Gitarre oder singt. Er ist auch bei den Herzrockern der AWO aktiv. In letzter Zeit kommt dieses Hobby aber ein bisschen zu kurz, weil er so viel für die Special Olympics trainiert. Außerdem hat er einen Hund, um den er sich nicht immer ganz so gut kümmert, wie er eigentlich sollte. Das muss ich dann manchmal übernehmen“, sagt Papa Ralf lachend.