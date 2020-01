Sternsinger-Erfolg in einer Saarlouiser Pfarreiengemeinschaft : Rekord: 125 Sternsinger bringen 13 000 Euro mit

Saarlouis Mädchen und Jungen der Pfarreiengemeinschaft Saarlouis rechts der Saar haben als Sternsinger am 4. Januar 13 150,65 Euro gesammelt. Das teilte die Pfarrei mit. Das sei ein Rekordergebnis, ebenso die Beteiligung von 125 Mädchen und Jungen.

Sie hatten sich in Begleitung von 67 Erwachsenen haben sich auf den Weg gemacht, um die Botschaft von der Geburt Jesu in die Häuser von Fraulautern, Roden und Steinrausch mit Gebeten und dem Segen Gottes zu bringen. „Diese Geldsumme ist beeindruckend und nur durch das Engagement vieler Mädchen, Jungen, Jugendlicher und Erwachsener möglich. Ein herzliches Danke schön an alle, die sich für diese Sternsinger-Aktion engagiert haben. Danke sagen wir auch allen, die unsere Sternsingerinnen und Sternsinger freundlich aufgenommen und mit ihrer Geldspende dazu beigetragen haben, die Not vieler Kinder zu lindern und ihnen ein kindgemäßes Leben zu ermöglichen“, heißt es in der Mitteilung der Pfarrei weiter.