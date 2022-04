Für Menschen ungefährlich : Gefahr für Hunde: Staupe-Virus im Saarland nachgewiesen

Saarlouis/Lebach Das Staupe-Virus ist für Hunde gefährlich. Infizierte Füchse wurden bereits in mehreren Orten im Saarland gefunden. Kreisjägermeister Jürgen Schmitt rät Hundehaltern dringend zur Vorsicht.

Im Kreis Saarlouis geht das Staupe-Virus um. Das bestätigte Kreisjägermeister Jürgen Schmitt bei der Sitzung des Kreistags am Donnerstag auf Nachfrage. Demnach seien Infektionen bei drei toten Füchsen in Lebach nachgewiesen worden. Erste Verdachtsfälle gebe es aber auch schon aus Namborn und Weiskirchen.

Schmitt zeigte sich bei der Sitzung äußerst besorgt über die Entdeckung. „Das wird sich hundertprozentig landesweit ausbreiten. Das lässt sich nicht aufhalten“, erklärt er später gegenüber der SZ. Zwar sei die Zahl der Funde noch gering, doch er gehe von einer „relativ hohen Dunkelziffer“ aus, da sich infizierte Tiere in freier Wildbahn normalerweise zum Sterben in ein Versteck zurückziehen.

Der erste verendete Fuchs sei in Lebach schon vor zehn Tagen gefunden worden. Auch bei den folgenden Fällen seien die Jäger zunächst von einer Vergiftung ausgegangen. Das konnte jedoch, genau wie Tollwut, schnell ausgeschlossen werden. „Auf mein Drängen hin wurde dann auf Staupe untersucht“, schildert Schmitt. Dafür musste ein Kadaver zum Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz in Koblenz geschickt werden. Das Ergebnis sei eindeutig: „Sowohl im Gehirn, als auch in der Lunge wurden die Viren festgestellt.“