Mehrere Kilometer Stau-Gefahr Neue Baustelle auf der A8 bei Saarlouis zum Auftakt in die Sommerferien

So beginnen am Montag, 15. Juli, die Vorbereitungen auf der A8, um die Strecke bei Saarlouis zu erneuern. Konkret geht es nach Auskunft von Autobahn-Sprecher Klaus Kosok in Neunkirchen um den Abschnitt zwischen dem Autobahndreieck Saarlouis und der Anschlussstelle Saarlouis-Steinrausch. Zunächst soll die Fahrbahn in Richtung Pirmasens davon betroffen sein.