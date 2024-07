Bürger haben Sicherheitsbedenken Steigt die Kriminalität in Bous tatsächlich? Das zeigt die Statistik

Seit der Herabstufung der Bouser Polizeiinspektion (PI) zu einem Polizeirevier (PRev) fühlen sich die Bürger nicht mehr so sicher. Diesen Eindruck hat zumindest der Gemeinderat, der kürzlich eine Resolution für eine Reaktivierung der PI beschlossen hat. Seit das Revier in Bous mit weniger Beamten, nicht mehr rund um die Uhr und selten am Wochenende besetzt ist, hätten sich die Sichtbarkeit und die Reaktionszeit der Polizei derart verschlechtert, dass die Entwicklung „eine Beeinträchtigung der Sicherheit“ in der Gemeinde darstellt. Im Resolutionstext spricht der Rat auch von einer „zunehmenden Verrohung und Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft.“