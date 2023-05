Grünes Licht für Baumaßnahmen Stadtrat Saarlouis stimmt für grünen Stahl der Dillinger Hütte

Der Stadtrat in Saarlouis hat in großer Eintracht einstimmig für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Industriegebiet Saarlouis-Roden, Änderung Nr. 7“ gestimmt. Dieser Beschluss war notwendig, um den Weg für umfängliche Transformationsmaßnahmen der Dillinger Hütte hin zu so genanntem Grünem Stahl zu ermöglichen.