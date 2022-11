Fahrradstadt Saarlouis? : „Fahrradfreundlichste Stadt“ lautet das Ziel

Saarlouis ist für Radfahrer schlecht ausgebaut, zu dem Schluss kommt auch das nun vorliegende Konzept. In manchen Fällen muss wie hier an der Metzer Straße die Busspur als Radweg herhalten — unerlaubt natürlich. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Saarlouis geht Probleme bei Radwegen an: Das Radverkehrskonzept soll bald umgesetzt werden, fünf Millionen Euro stehen bereit. Was damit erreicht werden soll, ist ein Spitzenplatz im Land. So soll’s gehen.

Von Jörg Laux

Das umfangreiche Radverkehrskonzept (RVK) der Kreisstadt Saarlouis ist auf den Weg gebracht: Der Ausschuss für Nachhaltigkeit, Ökologie und Verkehr (ANÖV) hat es in seiner Novembersitzung einstimmig, mit einer Enthaltung der AfD, angenommen. Zusätzlich beschloss er, dass die Stadt ab 2023 für die nächsten fünf Jahre jährlich jeweils eine Million Euro für dessen Umsetzung in den Haushalt einstellt. Diese Ergänzung ging auf die Initiative von Bürgermeisterin Marion Jost (CDU) zurück, die im Anschluss an die Präsentation des Konzepts im Theater am Ring anregte, gleich konkret zu werden. Außerdem beschloss der Ausschuss noch, einen sogenannten Kümmerer aus der Verwaltung zu benennen, der sich des Themas annimmt. Wer das sein wird, wird die Verwaltung nun bis zum nächsten ANÖV prüfen.

Vorgestellt hat das Konzept Jonas Görber von der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV-Alrutz GbR, Hannover, der aufgrund einer Fußverletzung nur per Videoschalte an der Sitzung teilnehmen konnte. Wie Göber betonte, bezieht sich das RKV, das als Gesamtstrategie und Handlungsempfehlung für die Politik zu verstehen sei, auf einen Umsetzungszeitraum von zehn bis 15 Jahren; je nach Priorisierung können Maßnahmen kurz- bis langfristig umgesetzt werden.

Info Radverkehrsunfälle in Saarlouis (2016 – 2020) Radverkehrsunfälle (RVU) mit Todesfällen: 1 (2016) / 0 (2017) / 0 (2018) / 0 (2019) / 0 (2020) RVU mit Schwerverletzen: 9 (2016) / 10 (2017) / 7 (2018) / 10 (2019) / 8 (2020) RVU mit Leichtverletzten: 40 (2016) / 37 (2017) / 44 (2018) / 42 (2019) / 51 (2020) RVU mit Sachschaden: 18 (2016) / 15 (2017) / 18 (2019) / 16 (2019) / 20 (2020) RVU gesamt: 68 (2016) / 62 (2016) / 69 (2017) / 68 (2019) / 79 (2020) / Gesamt: 346 Quelle: Radverkehrskonzept Saarlouis

Ziel des RVK sei es einerseits, für Radfahrer einen „optimalen Fahrkomfort“ im Alltagsverkehr zu schaffen, bei andererseits hoher Sicherheit, mit Blick auf die Unfallstatistik. Zwischen 2016 und 2020 kam es in Saarlouis zu insgesamt 346 Radunfällen (siehe Info).

Neben den innerstädtischen Verbindungsachsen Innenstadt, Bahnhof, Stadtteile, Gewerbegebiete, Ausflugsziele wurde auch die Anbindung an die bereits existierenden Radwege um Saarlouis herum sowie die Nachbargemeinden mit einbezogen. Wie Görber betonte, schwerpunktmäßig im Alltagsverkehr und nicht wie bisher touristisch: Insgesamt ist das ein Netzwerk von 145 Kilometern, davon etwa 50 Kilometer Hauptrouten, sowohl reine Radwege als auch im Mischverkehr. Insgesamt 344 Abschnitte wurden dabei einzeln untersucht, davon zeigten 241 Handlungsbedarf.

Unterschieden wurde hier nach hoher Priorität 1, also Maßnahmen zur Beseitigung akuter Verkehrssicherheitsdefizite oder solche, die unabdingbar für eine funktionierende Route sind, und mittlerer Priorität 2 zur deutlichen Verbesserung des aktuellen Zustandes sowie Kleinmaßnahmen, die ohne großen Aufwand schnell und kostengünstig zu einer deutlich besseren Nutzbarkeit einer Route führen.

Auf dieser Basis liefert das RVK auch eine Kostenschätzung ab: Für kurzfristige beziehungsweise Kleinstmaßnahmen – insgesamt 73 – etwa 887 600 Euro, Prio 1 (61 Maßnahmen) für 8,9 Millionen Euro und Prio 2 (65 Maßnahmen) für 10,1 Millionen Euro. Dazu kommen fünf Maßnahmen, die bereits teilweise umgesetzt sind (37 200 Euro) und sieben, die sich zum Zeitpunkt der Konzeption in Bau oder Planung befanden und deshalb mit null Euro in der Kostenschätzung abgebildet werden. Für sogenannte Knotenpunkte wurden weitere 2 683 000 Euro eingeplant, sodass man auf ein Gesamtvolumen von 22 684 300 Euro kommt. Dabei verteilen sich die Kosten zu 38 Prozent aufs Land (Land- und Bundesstraßen), zu sechs Prozent auf das Wasser- und Schifffahrtsamt, zwölf Prozent machen die Knotenpunkte aus, und 44 Prozent, also rund zehn Millionen Euro müsste die Stadt Saarlouis finanzieren. Dabei sind die möglichen Fördermittel noch nicht mit eingeplant.

Final wies Görber darauf hin, dass die Umsetzung des RVK auch ein Wirtschaftsfaktor sei: „Radfahrende kaufen eher vor Ort.“ Sein Fazit: „Saarlouis ist auf einem guten Weg – ausruhen gilt nicht!“

Das RVK stieß quer durch die Fraktionen und bei der Stadtverwaltung auf große Zustimmung. Vor allem wurde die Wichtigkeit eines solchen Konzepts für die Akquise von Fördermitteln, die Sicherheit und Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit betont. Einig war man sich ebenfalls darüber, dass das aktuelle RVK nicht wie das Radkonzept aus dem Jahr 1998 in der Schublade verschwinden darf. Zumal sich das Jamaika-Bündnis im Stadtrat in den Koalitionsvertrag geschrieben hat, dass Saarlouis, die „fahrradfreundlichste Stadt des Saarlandes“ werden soll. Als Zeichen dafür sei der genannte Beschluss der ersten fünf Millionen Euro für die kommenden Jahre zu werten.