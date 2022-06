Auf gute Fahrt: Knapp 50 Radlerinnen und Radler fuhren im Rahmen der diesjährigen Stadtradeln-Aktion zusammen durch den Landkreis Saarlouis und bis an die Saar-Schleife. In Saarlouis wurden die Rad-Enthusiasten am Pavillion in der Französischen Straße von Kreis-Klimaschutzmanager Ralf Rupp und Thomas Jacob begrüßt. Foto: Ralf Rupp