Verkehrsinfrastruktur Stadt Saarlouis schafft sichere Abstellplätze fürs Fahrrad am Hauptbahnhof

Seit März ist am Hauptbahnhof eine brandneue Fahrradsammelschließanlage in Betrieb. In dem pavillonartigen Gebäude zwischen Autoparkplatz, Haupteingang und Bushaltestelle stehen insgesamt 24 Plätze zur Verfügung, wo man gesichert sein Fahrrad abstellen kann. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, erfolgte die Vorbereitung des Projekts ab 2019 im Rahmen der sogenannten Bike+Ride-Offensive in Zusammenarbeit mit der DB Station & Service AG und Unterstützung der Landesregierung. Die Bauarbeiten vor Ort starteten im September 2022.