32 Jahre nach tödlichem Brandanschlag Kehrtwende in Erinnerungspolitik – Stadt Saarlouis entschuldigt sich für Umgang mit Fall Yeboah

Saarlouis · Vor 32 Jahren starb der ghanaische Flüchtling Samuel Yeboah bei einem Brandanschlag auf eine damalige Asylunterkunft in Saarlouis. Lange scheute die Stadtpolitik, die rassistisch motivierte Tat als solche zu bezeichnen. Doch jetzt entschuldigte sich der amtierende Oberbürgermeister Peter Demmer offiziell für das bisherige Agieren – und kündigte weitere Maßnahmen in Sachen Erinnerungspolitik an.

19.09.2023, 19:50 Uhr

Exakt 32 Jahre nach dem rassistischen Anschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft im Saarlouiser Stadtteil Fraulautern gedachten am Dienstag, 19. September 2023, mehrere Menschen den dabei ums Leben gekommene ghanaischen Flüchtling Samuel Kofi Yeboah. Foto: Tom Peterson

Es gleicht einer Kehrtwende in der Erinnerungspolitik der Stadt Saarlouis: 32 Jahre nach dem tödlichen Brandanschlag auf die damalige Asylunterkunft in der Saarlouiser Straße, bei der der ghanaische Geflüchtete Samuel Kofi Yeboah getötet und zwei weitere Bewohner verletzt wurden, hat der Oberbürgermeister der Kreisstadt, Peter Demmer (SPD), die Tat erstmals öffentlich als rassistisch motiviert eingeordnet. Bisher hatten Demmer und seine Amtsvorgänger eine solche Einordnung vermieden.