Beschluss im Stadtrat Dillingen will deutlich mehr in Freibad und Skateranlage investieren

Die Stadt Dillingen profitiert von der momentan guten Lage der Stahlindustrie und hat dadurch dieses Jahr deutlich mehr Gewerbesteuer eingenommen als gedacht. Hatte die Stadt Anfang des Jahres die Einnahmen noch auf 18 Millionen angesetzt, sind es nun doch insgesamt 33 Millionen – und damit rund 15 Millionen mehr. Das hat den Dillinger Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung in die glückliche Lage gebracht, einen positiven Nachtragshaushalt zu beschließen. Mit den Mehreinnahmen will die Stadt weiter ihre Schulden tilgen (wir berichteten).