Förderung aus Berlin : Warmer Geldregen für Saarlouiser Pfarrkirche: Bund fördert erneut Sanierungsarbeiten

Seit etwa zwei Jahren wird nun schon an der Pfarrkirche St. Ludwig in Saarlouis gearbeitet. Mit einem Ende der Sanierungsarbeiten wird im kommenden Frühjahr gerechnet. Foto: Tom Peterson

Saarlouis Seit rund zwei Jahren wird an der Pfarrkirche in Saarlouis gearbeitet, nachdem sich hier ein Teil der Fassade gelöst hatte. Jetzt erhielt das Großprojekt zum dritten Mal erneut Unterstützung aus Berlin.

Die Pfarrkirche St. Ludwig in Saarlouis kann sich über einen großen Geldregen aus Berlin freuen. Wie das Büro des Saarlouiser Bundestagsabgeordneten Heiko Maas (SPD) am Donnerstagmittag mitgeteilt hat, habe sich der Haushaltsausschuss des Bundestages erneut für eine finanzielle Unterstützung bei der Sanierung der katholischen Barock-Kirche ausgesprochen. Demnach werden 100 000 Euro durch das Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes bereitgestellt.

Bundestagsabgeordnete setzen sich seit Jahren für Saarlouiser Kirche ein

Das Geld soll in den dritten und letzten Bauabschnitt der Fassaden-Sanierung fließen. Diese wurde notwendig, nachdem im Frühjahr 2020 sich ein Teil der Kirchenfassade gelöst und vor der Kirche auf dem Großen Markt fiel.

Fertigstellung rückt näher: Sanierungsarbeiten an Saarlouiser Pfarrkirche nähern sich dem Ende

„Das ist der erfolgreiche Abschluss eines Großprojektes im Herzen von Saarlouis“, erklärte Maas jetzt zur Entscheidung in Berlin. Bereits in den vergangenen Jahren hatten sich neben Maas auch andere saarländische Bundestagsabgeordnete wie etwa Markus Uhl (CDU) erfolgreich für die Restaurationsarbeiten an der St. Ludwig eingesetzt.