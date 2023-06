Konzert Modern Church Choir gab spontanes Konzert

Es war eine angenehme Überraschung für die Passanten in der Französischen Straße in Saarlouis, als am Samstagmorgen plötzlich Gospelmusik durch die Fußgängerzone klang und man beim Bummeln unter dem Pavillon 35 Sängerinnen und Sänger des Modern Church Choir mit choreigener Band erblickte.