In nur drei Jahren über 500 000 Euro an Spenden gesammelt

Im September 2019 wurde die Zusammenarbeit der zwei Sparkassen in SLS und WND bei „www.gut-fuer . . .“ besiegelt. Foto: B&K/Bonenberger/

Kreis Saarlouis/St. Wendel „www.gut-fuer-saarlouis-und-st-wendel.de“, das Spendenportal der Sparkassen in den Kreis Saarlouis und St. Wendel, knackt stattliche Grenze.

Erst seit drei Jahren besteht das Online-Spendenportal „Gut für Saarlouis und St. Wendel“ – zunächst nur im Landkreis Saarlouis. In dieser kurzen Zeit wurden bereits mehr als eine halbe Million Euro an Spenden für Vereine und Organisationen gesammelt. Über dieses tolle Engagement freuen sich derzeit 160 Projekte aus den Landkreisen Saarlouis und St. Wendel. Beispiele sind First Responder Überherrn, Tierheim Dillingen, Indienhilfe Lebach, Nachbarschaftsnetzwerk Wallerfangen, Blindenschule Lebach, Kinder- und Jugendfarm Saarlouis, St. Barbara Hospiz Bous und viele andere.