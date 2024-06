Industrie-Wahrzeichen ist nur noch Staub Das Spektakel im Video: Die Kraftwerk-Sprengung in Ensdorf war erfolgreich

Ein markantes Industrie-Wahrzeichen im Landkreis Saarlouis ist für immer verschwunden: Am Sonntag, 30. Juni, ist um kurz nach 8 Uhr der hohe Kühlturm des stillgelegten Kraftwerks in Ensdorf gesprengt worden. Die Saarbrücker Zeitung hat die Sprengung per Livestream übertragen, unten angehängt finden Sie das Video (Hinweis: Sprengung circa ab Minute 15).