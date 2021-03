Zukunftscampus Wasserstoff : SPD Saarlouis für die Idee Zukunftscampus

Kreis Saarlouis Auch Oberbürgermeister Peter Demmer will Forschungsort für heimische Industrie unterstützen.

Der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Florian Schäfer stimmt dem zu. Der ZCW müsse dringend forciert werden und in die Umsetzung gehen. „Saarlouis ist prädestiniert für den Standort des Zukunftscampus“, sagt Schäfer. „Wenn die Einwohnerbefragung der Stadt Saarlouis zum Lisdorfer Berg mit einem Ja entschieden wird, bietet sich der Lisdorfer Berg als Standort für den Zukunftscampus an.“

Das, was in anderen Bundesländern funktioniert, eine Dependance der Universität, dürfe im Saarland keine Hürde sein, meinen die SPD-Männer. „Unsere zwei Standbeine vor Ort, die Auto- und Stahlindustrie, brauchen Hilfe und Lösungen. Es liegt an uns allen, einen Forschungsort für unsere heimische Industrie zu schaffen, um deren Zukunft zu sichern“, sagen sie.