Koalition im Kreistag Saarlouis : Neue Farben im Kreistag Saarlouis lauten Rot-Grün-Rot-Gelb

Kreis Saarlouis „Bündnis für gesellschaftlichen Fortschritt“ nennen es die vier Partner. SPD, Grüne, Linke und FDP wollen im neuen Kreistag gemeinsame Sache machen.

Rot-Rot-Grün hat es schon mal gegeben im Kreistag Saarlouis, und wie heißt das jetzt? Mit dem ersten „Rot“ für die SPD ändert sich nichts. Dann müsste allerdings das „Grün“ kommen, wenn es um die Zahl der Sitze geht, danach das zweite „Rot“ und schließlich das „Gelb“ für die FDP. „Rotgrünrotgelb“ könnte das ausgesprochen werden. „Bündnis für Fortschritt ist uns lieber“, erklären die Beteiligten. Am Montag haben die Fraktionsvorsitzenden Oswald Kriebs, SPD, Klaus Kessler, Grüne, und Dietmar Bonner, Linke, sowie Petra Bock, die einziges FDP-Mitglied im Kreistag ist, ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Die 28 Seiten tragen den Titel „Bündnis für gesellschaftlichen Fortschritt im Kreistag Saarlouis“.

Diese neue Farbkombination ist landes- oder gar bundespolitisch noch nicht vorgekommen (falls sie überhaupt denkbar wäre). Ob sie auf kommunaler Ebene irgendwo eine Parallele haben könnte, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist sie ungewöhnlich. Und übrigens: Wer es denn unbedingt mit einer Nationalflagge halten will: mit roten, grünen und gelben Anteilen gibt es sie in Afrika, aber darauf kommt es sicherlich nicht an.