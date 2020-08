Sommerfotos der SZ-Leser : Stimmungsvolle Sommermomente

Diese stimmungsvollen Natur-Aufnahmen sind Julia Gorius aus Dillingen auf der Pachtener Heide in Dillingen gelungen: „Um die Natur zu genießen, muss man gar nicht weit in die Ferne schweifen“, schreibt sie uns noch dazu. Ihre Bilder beweisen es. Foto: Julia Gorius

Kreis Saarlouis Tolle Motive unserer Leser aus dem Kreis Saarlouis: So sieht der Hochsommer aus.

Warum in die Ferne schweifen...wenn es doch hier in unserer Heimat so viel Schönes zu entdecken gibt. Zahlreiche tolle Fotos schicken uns die SZ-Leser jeden Tag aus dem Landkreis Saarlouis, die schönsten davon zeigen wir regelmäßig in unserer Lokalausgabe für den Kreis Saarlouis sowie auf unserer Internetseite www.saarbruecker-zeitung.de und auf unserem Facebookauftritt (SZ-SLS). Schauen Sie doch mal herein!