Vom Fahrstuhl bis zum Neubau Was während der Ferien an den Schulen im Kreis Saarlouis gebaut wird

Ohne Schüler wirkt die große Aula der Schule an der Waldwies in Saarwellingen wie leer gefegt. Stattdessen fällt der Blick beim Besuch unserer Zeitung sofort auf das rund zehn Meter hohe Bauwerk entlang des Treppenaufstiegs, das am letzten Schultag im Juli noch nicht da war. Hier wird gerade ein neuer Fahrstuhl gebaut, der Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten nach den Ferien helfen soll, die drei Stockwerke des Schulgebäudes zu erreichen. Der Großteil der Schüler wird trotzdem weiter die Treppe nutzen müssen, erklären der Kreis-Bauamtsleiter Dirk Apitz und Projektleiter Bernd Barbian vor Ort.