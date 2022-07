Kostenloses Kinderferien-Programm : Kostenfreier Insel-Sommer für Kinder

Saarlouis Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird es auch jetzt in den Sommerferien wieder ein kostenfreies Kinderferienprogramm auf der Vauban-Insel in Saarlouis geben. Jeden Sonntag ab 11 Uhr geben unterschiedliche Künstler speziell für die kleinen Besucher ein passendes Kinderprogramm.

Eine Woche später ist Dino Lampa zu Gast. Vergessen Sie alles, was Sie über italienische Pizzabäcker und Jongleure zu wissen glauben. In atemberaubendem Tempo tobt, turnt und tanzt Dino Lampa am Sonntag, 31. Juli, über die Vauban-Insel und scheppert mit Tellern, Worten und Sprüchen. Zaubern möchte eigentlich jeder können, und deshalb könnte das Programm von Markus Lenzen am folgenden Sonntag, 7. August, für kleine und große Zuschauer interessant sein. Während die Kinder vielleicht noch eher an echte Wunder glauben, sind die Erwachsenen da schon etwas skeptischer. Umso spannender wird es jedoch, wenn alle gemeinsam plötzlich nicht mehr so genau wissen, ob das nun Wirklichkeit oder Illusion ist, was sich da vor ihren Augen abspielt.