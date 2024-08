Entwicklung der Kriminalität in der Region Einbruch, Diebstahl, Mord – So (un)sicher ist der Landkreis Saarlouis wirklich

Es scheinen unruhige Zeiten in der Region zu sein: Mitten am Tag geraten mehrere Personen in der Dillinger Innenstadt aneinander und gehen teils mit Messern und Machete bewaffnet aufeinander los. In Saarlouis überfallen Ende April Unbekannte einen Juwelier-Laden und verletzten den Inhaber schwer. Und vor wenigen Wochen erst zerstören Unbekannte mehrere Bäume in der Innenstadt mit einer Handsäge. Es sind Fälle wie diese, die zuletzt für Schlagzeilen sorgten – und die bei nicht wenigen Menschen die Frage aufkommen lassen: Wie sicher ist es eigentlich noch im Landkreis Saarlouis?