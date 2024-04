Lesung im Theater am Ring Mit seiner Lesung interpretiert der bekannte Schauspieler Sky du Mont Wagners Werk neu

Saarlouis · Neben Rollen in Bully Herbigs Kinohit „Der Schuh des Manitu“ und Krimiserien feierte der Schauspieler auch internationale Erfolge. Am 20. April gastiert Sky du Mont nun mit einer Wagner-Interpretation im Saarlouiser Theater am Ring.

15.04.2024 , 15:43 Uhr

Am Samstag, 20. April, gastiert Sky du Mont mit seiner Lesung „Der Ring der Nibelungen vor Gericht“ im Saarlouiser Theater am Ring. Foto: Jana Rupp

Von Marko Völke