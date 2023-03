Siersburg Zuchtverein lädt zur Kükenschau

Bei der Kükenschau in der Niedhalle in Siersburg erwartet die Besucher am Samstag, 1. April, und am Sonntag, 2. April, neben einer Tombola auch ein großes Kinderunterhaltungsprogramm mit dem Künstler „Ludwinikus“. Außerdem findet am Samstag eine große Ostereiersuche statt, und am Sonntag werden Luftballonfiguren gezaubert. Mit Kaffee und Kuchen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Das Ganze wird vom Geflügelzuchtverein Niedtal Hemmersdorf in Zusammenarbeit mit der Gemeindejugendpflege organisiert.