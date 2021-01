Pandemie im Landkreis Saarlouis : Sieben Todesopfer im Kreis und 49 neue Corona-Fälle

Kreis Saarlouis Traurige Nachrichten, die das Gesundheitsamt übermitteln muss: Sieben weitere Menschen aus dem Kreis Saarlouis sind an oder mit dem Coronavirus gestorben. Sechs von ihnen stammen aus der Gemeinde Rehlingen-Siersburg, in Ensdorf verzeichnete der Kreis einen weiteren Toten.

Das Gesundheitsamt meldete ferner einen Corona-Fall an der Ruth-Schaumann-Schule in Lebach. Drei Menschen sind in Quarantäne. Insgesamt verzeichnete der Kreis 49 neue Covid-19-Fälle. Somit stieg die Zahl der bisher bestätigten Infektionen auf 5281 an. Die meisten Neuinfektionen zählten die Kreisstadt Saarlouis (12), die Stadt Lebach (9) sowie Schmelz (5), Wadgassen (5) und Schwalbach (5). In Nalbach, Ensdorf, Rehlingen-Siersburg und Dillingen wurden jeweils vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Gemeinde Überherrn zählte drei und Saarwellingen zwei Neuinfektionen. In Bous und Wallerfangen gab es keine positiven Tests.