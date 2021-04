Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis bei 125,2

Kreis Saarlouis Die aktuellsten Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Saarlouis ist am Samstag im Vergleich zu Freitag (108,19) gestiegen. Am Samstag lag sie bei 125,2.

Die meisten Corona-Infektionen gab es in den Städten Saarlouis (acht) und Dillingen (sieben), gefolgt von Lebach (sechs). In Schwalbach kamen fünf neue Fälle hinzu, in Bous und Schmelz je vier, in Wadgassen und Überherrn je drei und in Rehlingen-Siersburg, Saarwellingen, Wallerfangen und Ensdorf je einen.