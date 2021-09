Saarlouis : Sieben neue Corona-Fälle im Landkreis Saarlouis

Eine Impfung ist der beste Schutz gegen Corona. Foto: dpa/Daniel Karmann

Saarlouis Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Montag sieben neue Corona-Fälle gemeldet, davon je zwei in Saarlouis und in Schmelz und je ein Fall in Dillingen, Überherrn und Lebach. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle auf 9387. Aktiv infiziert sind 363 Personen.

Als genesen gelten 8872 Personen, 22 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 124,17.

Das Gesundheitsamt informierte über Covid-19 Fälle an folgenden Einrichtungen:

·Kaufmännisches Berufsbildungszentrum Saarlouis: zwei positiv getestete Personen, keine engen Kontaktpersonen; ·Grundschule in Bous: eine positiv getestete Person, keine engen Kontaktpersonen; ·Kita St. Laurentius in Hülzweiler: eine positiv getestete Person, für weitere 31 Personen wurde Quarantäne ausgesprochen; ·Kettelerschule in Schmelz: eine positiv getestete Person, für weitere 36 Personen wurde Quarantäne ausgesprochen; ·Gesamtschule in Bous: eine positiv getestete Person, keine engen Kontaktpersonen; ·Kinderhaus in Bous: eine positiv getestete Person, für weitere 31 Personen wurde Quarantäne ausgesprochen; TGS Berufsbildungszentrum in Saarlouis: eine positiv getestete Person, keine engen Kontaktpersonen; ·Kita St. Johann in Dillingen: eine positiv getestete Person, für weitere 26 Personen wurde Quarantäne ausgesprochen; ·GemS in den Fliesen Saarlouis: eine positiv getestete Person, keine engen Kontaktpersonen.