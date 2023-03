Basketball „Fühlen uns ein bisschen als Meister der Herzen“

Der umjubelte 59:52 (50:50, 23:18)-Erfolg nach Verlängerung vor 250 Zuschauern in der Sporthalle West in Dillingen war am Ende aber zu wenig, um die bis dahin makellosen Hessinnen noch vom Thron zu stürzen. Weil Bad Homburg II das Hinspiel im Dezember mit 76:60 für sich entschied, bleibt die SG trotz der identischen Bilanz von 21 Siegen und einer Niederlage hinter dem Titelrivalen.