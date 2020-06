Info

Foto: Achim Laub

Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist bei vielen Menschen das Bewusstsein für regional erzeugte Lebensmittel aller Art gewachsen. Auch die Diskussion um den Klimawandel und jene Faktoren, die die Klimaveränderung begünstigen, rückt eine naturnahe, nachhaltige Lebensmittelproduktion in kleinen, geographisch überschaubaren Kreisläufen und kurzen Verwertungs- und Transportketten vom Erzeuger zum Verbraucher zunehmend in den Fokus.

Hier setzt die 2011 gegründete Regionalvermarktungs-Initiative „Ebbes von hei“ an. Sie will nach eigenem Bekunden die Entwicklung in der Saar-Hunsrück-Region unterstützen, „weil uns unsere Heimat am Herzen liegt“. Als Zusammenschluss von Gastronomen, Handwerkern, Landwirten, Direktvermarktern, Dienstleistern, Kulturschaffenden und zahlreichen Institutionen aus der Region wolle man ein regionales Selbstbewusstsein schaffen und „Ebbes“ für die Region tun. Inzwischen gehören der Initiative laut Mitteilung rund 170 Betriebe aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz an. In einer neuen Serie stellt die Saarbrücker Zeitung ausgewählte Erzeuger- und Gastronomiebetriebe vor, die für „Ebbes von hei“ stehen.

www.ebbes-von-hei.de